Beşiktaş, Hakemler Üzerine Başlatılan Soruşturmaya Müdahil Oldu

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, Türk futbolunda 152 hakemin bahis oynadığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya müdahil olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Kulüp, son beş sezondaki maçlarla ilgili olumsuz bir durum olup olmadığını araştırmak istiyor.

Beşiktaş Kulübü, Türk futbolunda 152 hakemin "bahis oynadığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya müdahil olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur. Futbol A Takımı'mızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
