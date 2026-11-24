Beşiktaş, Gürcistan'da konuk edeceği Hapoel Beer-Sheva için çalışmalara başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışma yapıldı; Beşiktaş yarın antrenmanla devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada idmanın koşuyla başladığı, 5'e 2 top kapmayla devam ettiği ve dar alanda çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA