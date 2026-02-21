Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak antrenmanı gerçekleştirdi.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay