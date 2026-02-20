Haberler

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

Güncelleme:
Beşiktaş Futbol Takımı, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma koşuları, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
