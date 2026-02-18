Haberler

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve çift kale maç ile sürdürüldü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
