Beşiktaş, Gökhan Sazdağı ile Anlaştı

Beşiktaş, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadro planlamasına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Gökhan Sazdağı'na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer verildi.

Sazdağı, geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 30 maçta görev yaparken, 5 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
