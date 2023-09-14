Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL