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Beşiktaş, Glint Çayırova Belediyespor'u 93-76 yenerek 3. galibiyetini aldı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Glint Çayırova Belediyespor'u 93-76 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 3. galibiyetini alırken, Çayırova Belediyespor 5. yenilgisini yaşadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Samet Biner

Beşiktaş : DeJulius 1, Nowell 14, Brown 14, Metecan Birsen 15, Gabriel 17, Berk Uğurlu 5, Morgan 7, Yağız Aksu, Wilbekin 12, Omoruyi 4, Furkan Korkmaz 4

Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 23, White 14, Brooks 4, Enes Berkay Taşkıran, Gallinat 7, Kartal Özmızrak 3, Erdi Gülaslan, Sulaimon 5, Simmons 4, Canberk Kuş 5, Sokolowski 11

1. Periyot: 27-16

Devre: 46-38

3. Periyot: 74-56

Beş faulle çıkan: 34.37 Sokolowski (Glint Çayırova Belediyespor)

Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında Glint Çayırova Belediyespor'u 93-76 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 3. galibiyetini aldı. Çayırova Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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