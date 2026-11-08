Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenip Vlahovic'le milli araya 3 puanla girdi

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0 mağlup ederek milli araya 3 puanla girdi.

Dusan Vlahovic'in attığı gollerle devre arasına 2-0 üstünlükle giren Beşiktaş, 22. dakikada 10 kişi kalan rakibini Ernest Poku'nun golüyle yenerek puanını 22'ye yükselterek haftayı 4. basamakta tamamladı.

Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 2 maçta taraftarlarını üzen Beşiktaş, Gençlerbirliği galibiyetiyle milli araya moralli girdi.

Kasımpaşa'yla geçen hafta oynanan maçta 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan ve 2-2 berabere kalarak 1 puan alan Beşiktaş, hafta içinde ise Celtic deplasmanından üzgün döndü.

1-0 öne geçmesine rağmen İskoç rakibine deplasmanda 3-2 yenilerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlılar, iki maç aranın ardından taraftarlarını mutlu etti.

Vlahovic gollerine devam etti

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, Gençlerbirliği karşısında skorerliğine devam etti.

İlk yarıda attığı 2 golle Beşiktaş'ın galibiyetinde??????? büyük pay sahibi olan Vlahovic, Leandro Trossard'ın iki kritik pasını golle sonuçlandırdı.

20. dakikada Trossard'ın savunmanın arasına gönderdiği topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Vlahovic, 45. dakikada da skoru 2-0'a taşıyan golü attı.

Ligdeki 9. maçında 9. golüne ulaşan Vlahovic, Çorum FK, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Kasımpaşa'nın ardından Gençlerbirliği maçını da golle tamamladı. Tüm gollerini lig maçlarında kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da ön eleme etapları dahil 5 müsabakada ise rakip fileleri havalandıramadı.

Sırp oyuncu 9 golle gol krallığı yarışında üst sıralara yükseldi.

Dolmabahçe'de bileği bükülmüyor

Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'deki galibiyet serisine devam etti.

Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam etti.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 16 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenerken, Crystal Palace ile de (2-2) berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi.

Orkun Kökçü kart cezalısı oldu

Tedavisinin sona ermesinin ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'deki yerine dönen Orkun Kökçü, 55. dakikada sarı kart gördü.

Bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Orkun Kökçü, Arca Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında gördüğü sarı kartlarla sınıra gelmişti.

Nübel iki maç sonra gol yemedi

Beşiktaş'ta kalecisi Alexander Nübel iki maç sonra kalesini gole kapattı.

Bu sezon ligde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 gol yiyen Alman eldiven, gol yemeden tamamladığı İstanbul Başakşehir maçının ardından Kasımpaşa ve Celtic karşılaşmalarında rakiplerinin gollerine engel olamamıştı.

Trossard'dan kritik paslar

Siyah-beyazlıların yıldız ismi Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısındaki kritik paslarıyla galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

İlk yarıda Vlahovic'in attığı iki golün de pasını veren tecrübeli oyuncu, 85. dakikada ise Ernest Poku'nun golünde sahneye çıktı.

Vlahovic'in savunmanın arasına attığı pasla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Trossard'ın aşırtma vuruşunda kaleye giden topu Poku çizgi üzerinde filelerle buluşturdu.

Kaynak: AA