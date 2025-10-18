Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçında 3 Değişiklikle Sahada

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli aradan önce deplasmanda Galatasaray ile oynadıkları müsabakanın 11'inden 3 değişiklik yaparak Gençlerbirliği maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, milli aradan önce deplasmanda oynadıkları ve 1-1 beraberlikle sonra eren Galatasaray maçının 11'ine göre 3 değişiklikle Ankara ekibinin karşısına çıktı.

Yalçın, Gökhan Sazdağı'nın yerine Jonas Svensson'a görev verirken, sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan El Bilal Toure'nin yerine de Cengiz Ünder 11 başladı. Tecrübeli teknik adam, David Jurasek'i bu karşılaşmada kulübeye çekerken, Rıdvan Yılmaz'a formayı verdi.

Beşiktaş'ın, Gençlerbirliği maçı 11'i şu şekilde:

"Mert Günok - Jonas Svensson, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz - Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder - Tammy Abraham."

Rıdvan Yılmaz 1259 gün sonra 11'de

Sezon başı transfer döneminde İskoç ekibi Rangers'tan altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a geri dönen Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Dolmabahçe'de ilk 11'de sahaya çıktı.

Tüpraş Stadyumu'nda son olarak 8 Mayıs 2022 tarihinde Fenerbahçe derbisinde top koşturan Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3.5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.

Rıdvan, aynı zamanda bu sezon ilk defa bir müsabakaya 11'de başlıyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda sadece Göztepe maçında forma giymişti.

Cengiz Ünder, ilk kez 11'de

Siyah-beyazlı futbolcu Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkıyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı. Cengiz'in Beşiktaş'ta 1 de golü bulunuyor.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla da Başkent temsilcisine karşı mücadele etmişti. - İSTANBUL