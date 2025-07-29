Beşiktaş Gedson Fernandes'in kalan %50 bonservisini aldı

Süper Lig devi Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Benfica'daki %50 hakkının 10 milyon Euro karşılığında satın alındığını açıkladı.

10 MİLYON EUROYA ALDILAR, 20+5 MİLYON EUROYA SATACAKLAR

Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya göndermeye hazırlanan Beşiktaş oyuncunun Benfica'da olan %50 hakkını 10 milyon euro karşılığında satın aldı. Oyuncunun 20+5 milyon Euro karşılığında Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Şirketimiz, Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan; "Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50%-50% olarak paylaşılacaktır." maddesindeki 50% 'lik payı SL Benfica kulübünden 10.000.000 Avro karşılığında satın almıştır."

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta beIN Sports'a yaptığı açıklamada Gedson Fernandes için "Bonservisinin yüzde 100'ünü almadığım sürece sözleşmesini uzatacağım, zaten benim oyuncum. Beşiktaş'ta oynamaya devam eder." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'a 1 Temmuz 2022'de gelen 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 130 maçta 18 gol-16 asistlik bir performans sergiledi. Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.