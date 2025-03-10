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Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 1-0 Önde Tamamladı

Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarıda Immobile'nin penaltısı ile öne geçen Beşiktaş, devreyi 1-0 önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sağ taraftan Rashica'nın pasında penaltı noktası sağında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada Immobile'nin kafa pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rafa Silva, savunmada Viana'yı geçmek isterken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, direkt penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Immobile, sağ tarafa yerden yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0

33. dakikada Maxim'in pasında ceza yayı sol tarafından Kozlowski'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+3. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kozlowski'nin pasında sol çaprazda Arda Kızıldağ'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Paulista, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Muçi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu, Ogün Özçiçek, N'Daiye, Maxim, Kozlowski, Okereke, Boateng

Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Lungoyi, Semih Güler, Kenan Kodro, Mbakata, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Immobile (dk. 31 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Boateng, Viana, Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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