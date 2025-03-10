Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 Kaybetti
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın tek golü Immobile ile penaltıdan gelirken, Gaziantep FK'nın gollerini Arda Kızıldağ ve Furkan Soyalp kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Joao Mario'nun yaptığı vuruşta kaleci Burak Kozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Mert Günok'un savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Rafa Silva, karşı karşıya pozisyonda kaleci Burak Kozan ceza yayı içinde ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Maxim'in kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
77. dakikada orta sahada Viana, topa vurduktan sonra Masuaku'ya yaptığı müdahale sonrası mücadelenin hakemi Zorbay Küçük tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.
87. dakikada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Furkan Soyalp, rakibini geçip ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
90+1. dakikada Arroyo'nun sol taraftan yaptığı ortada Immobile'nin altıpas gerisinde yaptığı vuruşta savunmada Ertuğrul Ersoy'a çarpan top kaleci Burak Kozan'da kaldı.
90+6. dakikada sol kanatta Arroyo'nun yaptığı ortada kaleye yönelen şutu son anda kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Onur Bulut dk. 69), Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain (Hadziahmetovic dk. 79), Rashica (Muçi dk. 69), Rafa Silva, Joao Mario (Arroyo dk. 80), Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Paulista, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Semih Güler dk. 64), Husic, Sorescu, Ogün Özçiçek ( Furkan Soyalp dk. 60), N'diaye, Maxim (Ertuğrul Ersoy dk. 82), Kozlowski, Okereke, Boateng (Lungoyi dk. 82)
Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro, Mbakata, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Immobile (dk. 31 pen.) (Beşiktaş), Arda Kızıldağ (dk. 61), Furkan Soyalp (dk. 87) (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Viana (dk. 77) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Chamberlain, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Boateng, Arda Kızıldağ, Sorescu, Kozlowski, Burak Bozan, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK) - İSTANBUL