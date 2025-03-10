Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

Terör örgütü, anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı
Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları

Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

Twitter'daki erişim sorunu sanıldığından daha büyük
Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama

Rana bebeğin ölümünün ardından mide bulandıran iddia

Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 Kaybetti

Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın tek golü Immobile ile penaltıdan gelirken, Gaziantep FK'nın gollerini Arda Kızıldağ ve Furkan Soyalp kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Joao Mario'nun yaptığı vuruşta kaleci Burak Kozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Mert Günok'un savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Rafa Silva, karşı karşıya pozisyonda kaleci Burak Kozan ceza yayı içinde ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Maxim'in kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

77. dakikada orta sahada Viana, topa vurduktan sonra Masuaku'ya yaptığı müdahale sonrası mücadelenin hakemi Zorbay Küçük tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

87. dakikada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Furkan Soyalp, rakibini geçip ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

90+1. dakikada Arroyo'nun sol taraftan yaptığı ortada Immobile'nin altıpas gerisinde yaptığı vuruşta savunmada Ertuğrul Ersoy'a çarpan top kaleci Burak Kozan'da kaldı.

90+6. dakikada sol kanatta Arroyo'nun yaptığı ortada kaleye yönelen şutu son anda kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Onur Bulut dk. 69), Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain (Hadziahmetovic dk. 79), Rashica (Muçi dk. 69), Rafa Silva, Joao Mario (Arroyo dk. 80), Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Paulista, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Semih Güler dk. 64), Husic, Sorescu, Ogün Özçiçek ( Furkan Soyalp dk. 60), N'diaye, Maxim (Ertuğrul Ersoy dk. 82), Kozlowski, Okereke, Boateng (Lungoyi dk. 82)

Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu, Kenan Kodro, Mbakata, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Immobile (dk. 31 pen.) (Beşiktaş), Arda Kızıldağ (dk. 61), Furkan Soyalp (dk. 87) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Viana (dk. 77) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Chamberlain, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Boateng, Arda Kızıldağ, Sorescu, Kozlowski, Burak Bozan, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
img

Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
img

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı
Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş'a büyük şok
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor

Trump, Grönland'ı isterken California'dan olmak üzere
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.