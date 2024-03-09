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Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Spor

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