Beşiktaş, Gaziantep FK ile 12. Randevusuna Çıkıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK ile ligde 12. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK ile oynayacak. Ligde siyah-beyazlılar 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 32 puanla 10. sırada bulunuyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde mağlup olmayan Beşiktaş, galibiyet serisini geliştirmek istiyor.

Süper Lig'de 12. randevu

Beşiktaş ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 11 kez karşılaştı. Siyah-beyazlılar 5, kırmızı-siyahlılar 3 kez galip gelirken, 3 mücadele de berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Kartal, 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Gaziantep ekibi de 11 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Kartal ligde 9 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta mağlup olmadı. Bu süreçte 5 galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, attığı 14 gole karşılık ağlarında ise 6 gol gördü. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer idaresinde ligde 5 müsabakaya çıkan Kartal, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, söz konusu galibiyetleri üst üste oynadığı maçlarda elde etti.

Beşiktaş'ta 2 eksik

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi'nin sakatlığı devam ediyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve geçtiğimiz hafta takımla birlikte çalışmalara başlayan Gabriel Paulista ilgili kararı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer verecek.

Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal'ın kadroda olması beklenmiyor.

3 futbolcu sınırda

Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra golcü futbolcu Ciro Immboile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında görev alamayacak.

Zorbay Küçük yönetecek

Beşiktaş - Gaziantep FK arasında oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ozan Ergün olacak. - İSTANBUL