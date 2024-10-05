Beşiktaş Gaziantep'e Geldi
Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı. Takım, güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle taraftarlardan uzak bir şekilde otobüsle otele geçti.
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, - SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Gaziantep'e geldi.
Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlı takım, mücadele öncesinde özel uçakla geldiği Gaziantep Havalimanında güvenlik ve sağlık gerekçesiyle uçaktan iner inmez takım otobüsüne alındı. Takımın kararıyla havaalanına taraftarlar da gelmedi.
Havalimanından ayrılan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra konaklayacakları otele geçti.