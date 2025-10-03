Beşiktaş, Galatasaray ile Derbide Karşılaşacak

Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak derbide Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak. Son iki müsabakada 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Siyah-beyazlıların 13 futbolcusu, derbide siftah peşinde

Beşiktaş'ta 13 oyuncu derbide Galatasaray'a karşı ilk kez forma giyecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde; yaz transfer döneminde kadroya katılan David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz, ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak.

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz ise, görev alması halinde yaklaşık üç buçuk yıl aradan sonra sarı-kırmızılılara karşı rakip olacak.

Beşiktaş'ın en golcüsü Rafa Silva

Son haftalarda performansını yükselten siyah-beyazlılarda, Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın performansı da dikkat çekiyor. Deneyimli oyuncu Süper Lig'de en çok gol atan Beşiktaşlı oyuncu konumunda bulunuyor. Rafa, kaydettiği 5 golle bu alanda Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Galatasaray'dan Mauro Icardi ile zirveyi paylaşıyor.

Trendyol Süper Lig'de 6 mücadelede forma giyen 32 yaşındaki oyuncu Kayserispor'a 3, Kocaelispor ve Eyüpspor'a 1'er gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray'a karşı 4. kez Beşiktaş forması giyecek olan Rafa Silva, sarı-kırmızılıların ağlarını 2 kez sarstığı söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 1 kez de mağlubiyet yaşadı.

Siyah-beyazlılarda en tecrübeli isim Necip Uysal

Beşiktaş'ta Necip Uysal, mevcut oyuncular arasında Galatasaray'a karşı Süper Lig'de en çok forma giyen isim olarak ön plana çıkıyor. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı derbilerde ligde 17 mücadelede boy gösterdi. Necip, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Ezeli rakibe karşı çıktığı maçlarda gol kaydedemeyen 34 yaşındaki oyuncu, 5 sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta 17. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon 2 müsabakada forma şansı buldu ve toplam 81 dakika sahada kaldı.

Ayrıca Ersin Destanoğlu 6, Mert Günok 5, Salih Uçan 4, Milot Rashica ve Rıdvan Yılmaz 3'er, Jonas Svensson, Rafa Silva ve Emirhan Topçu 2'şer defa Galatasaray'a karşı Süper Lig'de görev yaptı.

Rashica ile Günay, iki takımda da oynadı

İki takım arasındaki rekabette birçok futbolcu her iki kulübün formasını da giydi. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında; Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Ayhan Akman, Emre Aşık, Okan Buruk, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Ryan Babel ve Gedson Fernandes gibi isimler de bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica ile sarı-kırmızılarda Günay Güvenç ise mevcut kadrolarda bulunan rakip takım forması giymiş oyuncular.

Gökhan Sazdağı'nın bu sezon ikinci Galatasaray maçı

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki sağ beki Gökhan Sazdağı, sezonun ilk yarısında Galatasaray'a karşı ikinci maçını oynayacak. Sezona Kayserispor'da başlayan ve 5. haftadan itibaren sırtına siyah-beyazlı formayı geçiren Sazdağı, 42 gün içinde Galatasaray'a karşı ikinci kez sahaya çıkacak. Tecrübeli oyuncu, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika sahada kalmıştı. Karşılaşma Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Ayrıca Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlılarda sarı kart sınırında olan tek oyuncu.

Derbide Demir Ege yok, Abraham belirsiz

Siyah-beyazlılarda antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sol ayak kemiğinde kemik ödemi tespit edilen Demir Ege Tıknaz, Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Ligde son oynanan Kocaelispor müsabakasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Dün yapılan idmanda yer almayan ve tedavisine devam edilen İngiliz golcünün durumu bugün gerçekleşecek son antrenmanda netlik kazanacak.

Kartal, RAMS Park'ta gol atmakta zorlanıyor

Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında Seyrantepe'de oynadığı 15 maçta rakip fileleri 12 kez sarsabildi. Söz konusu maçlarda 2 defa galibiyet elde edebilen siyah-beyazlılar, kalesinde 25 gol gördü. Kartal, bir diğer ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı ise 12 deplasman golünü 5 maçta kaydetti.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte 10 maçta gol atabilirken 5 maçta ise skor üretemedi. - İSTANBUL