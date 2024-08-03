Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 Mağlup Ederek Süper Kupa'yı Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa müsabakasında Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Maçta Ciro Immobile'nin 2 golü ve diğer oyuncuların golleriyle Beşiktaş farklı bir galibiyet elde etti.

Turkcell Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Omar Colley'in kafa vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kale direğinin dibinden kornere çıktı.

49. dakikada Barış Alper'in sol çizgiye inerek yerden ortaya çıkardığı topta Batshuayi'nin gelişine vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

53. dakikada Rashica'nın sağ taraftan yerden ortasında Galatasaray savunmasına çarpan top Svensson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun altı pas çizgisinin hemen gerisinden gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

79. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesinde Gedson Fernandes ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada Ciro Immobile'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak Muslera'nın sağından filelerle buluştu. 0-3

87. dakikada Nelsson, Mustafa Hekimoğlu'na arkadan yaptığı faul sonucu hakem Atilla Karaoğlan tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

90+1. dakikada Salih Uçan'ın vuruşunda kaleci Muslera'nın hemen önünde bulunan Rafa Silva topu ağlara gönderdi. 0-4

90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun sol çaprazdan ayak dışıyla vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden filelerle buluştu. 0-5

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Narinç

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira (Wilfried Zaha dk. 75), Berkan Kutlu (Kerem Demirbay dk. 60), Hakim Ziyech (Yunus Akgün dk. 60), Dries Mertens (Michy Batshuayi dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Sanchez, Leo Dubois, Yusuf Demir, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes (Salih Uçan dk. 90), Milot Rashica (Onur Bulut dk. 86), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Jean Onana dk. 67), Ciro Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 85)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Muçi, Muleka

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Goller: Ciro Immobile (dk. 1 ve dk. 81 pen.), Jonas Svensson (dk. 53), Rafa Silva (dk. 90+1), Mustafa Hekimoğlu (dk. 90+2) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Victor Nelsson (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray) Omar Colley, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Gedson Fernandes (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ciro Immobile Galatasaray Süper Kupa Turkcell Beşiktaş Spor Güncel Haberler

ABD, vatandaşlarını 'acil' koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

ABD, vatandaşlarını "acil" koduyla uyardı: Hemen Lübnan'ı terk edin

 1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title