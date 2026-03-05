Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük Ozan Ergün'de

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak.

Süper Lig'in 25'inci haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı