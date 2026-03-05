Haberler

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük Ozan Ergün'de

Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün olarak belirlendi. Maç, Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 25'inci haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

