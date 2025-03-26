Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.
Tüpraş Stadı'nda 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak maçta Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay.
HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLER
Cuma;
- 16.00 - Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak
- 16.00 - Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan
- 20.30 - Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
- 20.30 - Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Cumartesi;
- 13.30 - Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
- 16.00 - Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
- 16.00 - Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
- 20.30 - Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol
Pazartesi;
- 20.00 - Eyüpspor-Başakşehir: Arda Kardeşler