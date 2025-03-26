İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret

Lütfü Savaş'ın CHP kurultayıyla ilgili başvurusunda karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Özgür Özel'den Erdoğan'ın 'Turpun büyüğü' sözlerine yanıt: Ortaya çıksın kabul ediyorum

Siyasette "Turpun büyüğü" polemiği! Özel'den Erdoğan'a hodri meydan

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Tüpraş Stadı'nda 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak maçta Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLER

Cuma;

  • 16.00 - Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak
  • 16.00 - Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan
  • 20.30 - Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
  • 20.30 - Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Cumartesi;

  • 13.30 - Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
  • 16.00 - Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
  • 16.00 - Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
  • 20.30 - Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

Pazartesi;

  • 20.00 - Eyüpspor-Başakşehir: Arda Kardeşler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title