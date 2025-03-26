Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Tüpraş Stadı'nda 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak maçta Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay.

HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLER

Cuma;

16.00 - Kayserispor-Hatayspor: Batuhan Kolak

16.00 - Antalyaspor-Alanyaspor: Burak Pakkan

20.30 - Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.30 - Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Cumartesi;

13.30 - Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

16.00 - Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 - Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.30 - Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

Pazartesi;