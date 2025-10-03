Beşiktaş Galatasaray Derbisine Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçını kazanırken hedef 3'te 3 yapmak ve

lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek. Öte yandan, dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacakları son kontrollerinin ardından belli olacak.

RAFA SİLVA KOZU

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın en büyük kozu olacak. Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor. İkas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu Zecorner Kayserispor maçında hat-trick yapmıştı.

13 FUTBOLCU DERBİDE İLK PEŞİNDE

Beşiktaş'ta 13 oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak.

Siyah-beyazlılarda David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen isimler Devrim Şahin ve Kartal Kayra Yılmaz, forma giymeleri durumunda siyah-beyazlı takımla ilk kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.

MUHTEMEL 11

Sergen Yalçın, Abraham7dan gelecek habere göre ilk 11'ine karar verecek. Abraham oynarsa Jota yedek soyunacak. Muhtemel 11 şöyle:

Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Jota (Abraham), Al Bilal