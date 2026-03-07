Galatasaray: 0-1 (İlk yarı)

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbinin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Ev sahibi Beşiktaş maça "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Galatasaray ise "Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen" 11'iyle sahada yer aldı.

15'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Olaitan pasını ceza sahası yayındaki Asllani'ye aktardı. Asllani'nin sağ ayakla şutunda top yandan auta çıktı. 39'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Sane'nin kale sahasına ortasına hareketlenen Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Derbinin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı