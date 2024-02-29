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Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak!

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Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Derbiyi, Halil Umut Meler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'ı, Tüpraş Stadyumu'nda konuk edeceği maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak!

Hakem Meler, geçtiğimiz aylarda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda uğradığı yumruklu saldırıyla gündeme gelmişti.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak!

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Halil Umut Meler Galatasaray Beşiktaş 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Serkan Özcan:

Bu hakem yaşıyor muydu? Hakemliği bırakacaktı güya... Galatasaray kesin kazanır onun yönettiği maçları gs kazanıyor.. gs-fb derbisini de bu yönetecek ve fb yi doğrayacak her zaman olduğu gibi..

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Bükücü:

o zaman bu maç berabere biter

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Bükücü:

Dönsün şiikeler gelsin paralar

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