Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak!
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Derbiyi, Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'ı, Tüpraş Stadyumu'nda konuk edeceği maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek.
Hakem Meler, geçtiğimiz aylarda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda uğradığı yumruklu saldırıyla gündeme gelmişti.