Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak
İl Spor Güvenlik Kurulu, Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesi deplasman taraftarı hakkında karar verildi.
GALATASARAY TARAFTARI STADYUMA ALINACAK
İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray maçında Galatasaray taraftarlarının deplasman tribününde yer alacağını duyurdu.
1914 TARAFTAR MAÇI YERİNDEN İZLEYECEK
Yapılan açıklamada, 1914 Galatasaray taraftarının Tüpraş Stadı'na alınmasına karar verildiği belirtildi.