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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak

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İl Spor Güvenlik Kurulu, Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesi deplasman taraftarı hakkında karar verildi.

GALATASARAY TARAFTARI STADYUMA ALINACAK

İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray maçında Galatasaray taraftarlarının deplasman tribününde yer alacağını duyurdu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak

1914 TARAFTAR MAÇI YERİNDEN İZLEYECEK

Yapılan açıklamada, 1914 Galatasaray taraftarının Tüpraş Stadı'na alınmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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