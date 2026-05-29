Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic "yarı final için" karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş GAİN, yarın Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek. Seride durum 1-1, kazanan yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Turun ilk maçında siyah-beyazlı ekip, rakibini 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 kazanan Galatasaray, durumu 1-1'e getirdi.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
