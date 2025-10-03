Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı öncesi bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Tekni·k direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları ile sürdü.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in sekizinci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. İdmanda ısınma bölümünde yer alan Abraham'ın durumu maç saatinde netleşecek.

Süper Lig'in sekizinci haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay

Ölümünde şok İddia: Elbiseyle görüldü, pijamayla bulundu
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar

Düğün 2 gün 2 gece sürdü! Takı kuyruğunda servet bıraktılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.