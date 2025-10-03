Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı öncesi bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Tekni·k direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları ile sürdü.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in sekizinci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. İdmanda ısınma bölümünde yer alan Abraham'ın durumu maç saatinde netleşecek.
Süper Lig'in sekizinci haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.