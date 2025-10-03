Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in sekizinci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. İdmanda ısınma bölümünde yer alan Abraham'ın durumu maç saatinde netleşecek.

Süper Lig'in sekizinci haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.