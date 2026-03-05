Haberler

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray derbisi için antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın eşliğinde idman yapıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden ve 10 puanla ilk sırada yer alarak çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı takımda gözler derbiye çevrildi.

Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda minyatür kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı. Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların ise salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan
