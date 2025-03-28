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Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor
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Beşiktaş, Yasin Kol'un yöneteceği Galatasaray derbisi için sürpriz bir hamle yaptı ve dünyaca ünlü bir eski hakemi İstanbul'a getiriyor. Eski hakem, derbiyi ekrandan izleyerek tartışmalı tüm pozisyonlarla ilgili kişisel tespitlerde bulunacak ve bu yorumlar kulüp görevlisine aktarılacak.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbiyi hakem Yasin Kol'un yöneteceğinin açıklanmasının ardından siayh-beyazlı ekip karara tepki göstermişti. TFF'ye derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için başvuran ancak bu talebi reddedilen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

HAKEM HAMLESİ

Beşiktaş, hakem Yasin Kol'un kararlarını değerlendirmesi için özel bir plan yaptı. Buna göre siyah-beyazlıların teklif götürdüğü bir yabancı bir de yerli eski hakem derbiyi ekrandan izleyecek ve tartışmalı tüm pozisyonlarla ilgili kişisel tespitlerde bulunacak. Eski hakemler yorumlarını hemen kulüp görevlisine aktaracak. Bu yetkili de yorumları kulübün sosyal medya hesaplarından dakika dakika paylaşacak.

NE OLDU?

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak Galatasaray ile oynanacak derbiye yabancı hakem atanmasını talep etmişti. Ancak TFF bu talebi kabul etmemişti. Bunun üzerine Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, TFF'yi istifaya davet etmiş, ardından derbiye emekli yabancı bir hakem getirerek pozisyonları yorumlatma kararı almıştı.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMesut Bayır:

Türkiye Ligi'nde tek büyük Galatasaray. Bu sene ve her zaman şampiyonluğun banko adayıdır Diğer takım için yorum yapmam.. Beğenmezlerse hakemi maçı bırakır giderler diğerleri gibi ))

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Haber Yorumlarıabdullahh.ozbeklii:

Tamam da Beşiktaş senin ne gibi bir avantajın var ki neye oynuyorsun bu kadar neye kendini yırtıyorsun

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Haber YorumlarıSelim Demir:

TFF nin ayıbı sonucu bu

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