Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 99-75 yenerek ligdeki 18. galibiyetini aldı.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

Beşiktaş GAİN: Mathews 7, Berk Uğurlu 9, Anthony Brown 12, Vitto Brown 15, Kamagate 12, Dotson 18, Yiğit Arslan 6, Morgan 12, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel, Thomas 8

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mahir Ağva 11, Badzim 8, Griffin 20, Miles 7, Bleijenbergh 11, Emre Tanışan 9, Mustafa Sami Yılmaz, Cazalon 2, Omic 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor

1. Periyot: 20-18

Devre: 46-38

3. Periyot: 80-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 99-75 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 18. galibiyetini aldı. Denizli temsilcisi ise 13. yenilgisi yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
