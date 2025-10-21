Haberler

Beşiktaş GAİN, ratiopharm Ulm'u Son Saniye Üçlüğüyle Yendi

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Almanya'daki ratiopharm Ulm ekibini 101-98 mağlup ederek BKT Avrupa Kupası'ndaki üçüncü galibiyetini elde etti. Maçın son anında Anthony Brown'un kritik üçlüğüyle galip gelen Beşiktaş, rakibinin ise ilk yenilgisini almasına neden oldu.

Salon: ratiopharm Arena

Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya)

ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Diakite 2, Osborne 5, Anigbata 3

Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9

1. Periyot: 30-29

Devre: 54-54

3. Periyot: 83-71

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası dördüncü hafta maçında Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibini deplasmanda 101-98 mağlup etti.

Başa baş geçen mücadelede siyah-beyazlılar, Anthony Brown'un son saniye üçlüğüyle galibiyete uzandı.

Beşiktaş GAİN bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, ratiopharm Ulm ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
