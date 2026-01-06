Haberler

Ratiopharm Ulm: 97-76

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu 13. haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 97-76 mağlup ederek 9. galibiyetini aldı. Vitto Brown 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Mario Majkic, Denis Hadzic

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 18, Vitto Brown 23, Anthony Brown 17, Berk Uğurlu 6, Zizic 10, Kamagate 4, Yiğit Arslan, Dotson 6, Lemar 13

RATIOPHARM ULM: Smith 13, Jensen 15, Ledlum 17, Simon 8, Osborne 11, Sengfelder 4, Diakite 4, Garavaglia 2, Faye 2, Kunzewitsch

1'İNCİ PERİYOT: 26-26

DEVRE: 47-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-58

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu 13'üncü haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 97-76 mağlup etti. Beşiktaş GAİN'de 23 sayı kaydeden Vitto Brown maçın en skorer ismi oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 9'uncu galibiyetini elde etti. Ratiopharm Ulm ise 8'inci yenilgisini aldı.

