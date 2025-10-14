Beşiktaş GAİN, Niners Chemnitz ile Karşılaşacak

Haberler

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda Almanya'nın Niners Chemnitz takımını konuk edecek. Mücadele, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında yarın Almanya'nın Niners Chemnitz takımını konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk karşılaşmasında ise Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevezys'e 85-79 mağlup olmuştu. Organizasyonun ikinci haftasında İngiltere'nin London Lions takımını ağırlayan Beşiktaş, rakibini 99-73 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
