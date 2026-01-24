Haberler

Mersin Spor: 84-59

Beşiktaş GAİN, Süper Lig'in 17'nci haftasında Mersin Spor'u 84-59'luk skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: BJK GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

BEŞİKTAŞ GAİN: A. Brown 6, Berk Uğurlu 5, Morgan 18, Mathews 7, V. Brown 8, Dotson, Thomas 9, Yiğit Arslan 10, Kamagate 13, Sertaş Şanlı 2, Lemar 6, Emir Adıgüzel

MERSİN SPOR: White 7, Olaseni 8, March 24, Cowan 1, Apaydın, Cobbs 2, Cruz 6, Chassang 6, Kartal Özmızrak 3, Efe Ergi Tırpancı 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-16

DEVRE: 41-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-41

Beşiktaş GAİN, Süper Lig'in 17'nci hafta karşılaşmasında Mersin Spor'u konuk ettiği maçtan 84-59 galip ayrıldı.

