Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Güncelleme:
BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, deplasmanda London Lions'a uzatmada 98-96 mağlup oldu. Dengeli geçen maçta Beşiktaş, devreyi önde tamamlamasına rağmen, uzatmada daha az hata yapan rakibine boyun eğdi ve 4 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Salon: Copper Box

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

London Lions: Adamu 7, Mikesell 6, Johnathan Williams 18, Mcgusty 14, Deane Williams 12, Phillip 4, Singh Rai 5, Reynolds Jr 20, Lukosiunas 12, Price

Beşiktaş GAİN: Dotson 2, Mathews 17, Yiğit Arslan, Morgan 8, Zizic 15, Vitto Brown 8, Berk Uğurlu 4, Anthony Brown 19, Kamagate 5, Lemar 18

1. periyot: 24-21

Devre: 43-48

3. periyot: 66-73

Normal Süre: 84-84

5 faulle çıkanlar: 39.06 Tarık Phillip (London Lions), 35.41 Berk Uğurlu ( Beşiktaş GAİN)

BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, deplasmanda İngiliz temsilcisi London Lions'a uzatmada 98-96 mağlup oldu.

Dengeli başlayan mücadelenin 7.dakikasında ilk kez öne geçen (16-13) ev sahibi ekibe Brown'ın üst üste iki üçlüğüyle yanıt veren siyah-beyazlı ekip, 5 sayılık avantaj yakalasa da bunu koruyamadı ve London Lions ilk çeyreği Adamu'nun üç sayılık atışıyla 24-21 önde tamamladı.

Mathews'ın basketleriyle 15. dakikada 38-32 üstünlük sağlayan Beşiktaş GAİN, son bölümde Kamagate ve Lemar ile farkı koruyarak devreye 48-43 önde girdi.

23. dakikada farkı 8 sayıya kadar (51-59) çıkaran Beşiktaş GAİN karşısında uzun süre oyunu geride götüren London Lions 35. dakikada durumu 75-75 yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan ve iki takımın da top kayıpları yaptığı son bölümünde bitime 1 dakika kala ev sahibi ekip Reynolds Jr ile 80-79 öne geçti. Reynolds Jr ve Vitto Brown'ın karşılıklı faul atışlarıyla normal süre 84-84 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde daha az hata yapan London Lions, parkeden 98-96 galip ayrılırken, siyah-beyazlı takım BKT Avrupa Kupası'nda 4 maç sonra ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Haberler.com
