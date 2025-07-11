Beşiktaş GAİN, Ismael Kamagate'i Transfer Etti

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Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot Ismael Kamagate'i kadrosuna kattığını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda siyah-beyazlılarda forma giyecek.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot Ismael Kamagate'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş GAİN'de yer alacak.

Kamagate, son olarak İtalya'nın Tortona takımında forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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