Beşiktaş GAİN, Ismael Kamagate'i Transfer Etti
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot Ismael Kamagate'i kadrosuna kattığını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda siyah-beyazlılarda forma giyecek.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot Ismael Kamagate'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş GAİN'de yer alacak.
Kamagate, son olarak İtalya'nın Tortona takımında forma giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor