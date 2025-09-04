Beşiktaş GAİN, Gloria Pre-Season Games 2025'te Zenit'e Yenildi
Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025'te Beşiktaş GAİN, Rusya temsilcisi Zenit'e karşı mücadele etti ancak 65-62 mağlup oldu. İlk çeyrek eşitlikle tamamlanırken, Beşiktaş devreyi önde kapattı ama üçüncü çeyrekte geriye düştü.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği, 18-18 eşitlikle tamamlandı.
Beşiktaş GAİN, devre arasına 34-30 önde girdi.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde 48-47 geriye düşen siyah-beyazlılar, maçtan da 65-62 mağlup ayrıldı.
Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor