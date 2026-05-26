Haberler

Galatasaray MCT Technic: 108-83

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 108-83 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

SALON: Beşiktaş GAİN

HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Emin Moğulkoç, Uğur Akyıldız

BEŞİKTAŞ GAİN: Lemar 19, Mathews 17, Morgan 16, Dotson 12, Brown 11, Yiğit Arslan 11, Sertaç Şanlı 9, Zizic 8, Berk Uğurlu 5

GALATASARAY MCT TECHNIC: McCollum 23, Muhsin Yaşar 22, White Jr 17, Palmer Jr 11, Robinson 8, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie, Can Korkmaz, Meeks, Petrucelli

1'İNCİ PERİYOT: 29-18

DEVRE: 56-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 88-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 108-83 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmaya etkili başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 29-18 üstün tamamladı. Devreye 56-41 önde giren Beşiktaş GAİN, üçüncü periyot sonunda farkı açarak skoru 88-62'ye getirdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, parkeden 108-83 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı

5 yıl Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'a transfer oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya

Transferde ters köşe!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı