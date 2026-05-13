Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup ederek normal sezonu 25 galibiyetle tamamladı. Maça etkili bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk periyodu 26-9 önde kapattı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök

Fenerbahçe Beko: Zagars 8, Horton-Tucker 8, Tarık Biberovic 5, Melli 12, Birch 7, Metecan Birsen 7, Baldwin 8, Boston 2, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim 11, Jantunen 4

Beşiktaş GAİN: Dotson 14, Anthony Brown 8, Lemar 12, Morgan 9, Sertaç Şanlı 5, Mathews 16, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 3, Thomas, Zizic 10

1. Periyot: 9-26

Devre: 28-49

3. Periyot: 52-65

Beş faulle çıkan: 36.20 Sertaç Şanlı (Beşiktaş)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

Bir maçı eksik Fenerbahçe ise 5. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertli takım, normal sezondaki son müsabakasında 16 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

Derbiye çok etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk 3 dakikada 13-0'lık seri yakaladı. Sadece bir sayı bulabilen Fenerbahçe Beko karşısında skor üretmeyi sürdüren siyah-beyazlılar, 8. dakikada farkı 23'e çıkardı: 24-1. Beşiktaş, kalan bölümde bulduğu basketlerle biraz toparlanan sarı-lacivertli takım karşısında ilk periyodu 26-9 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlere sahne olan ikinci çeyrekte farkı açan Beşiktaş GAİN, soyunma odasına 49-28 üstün gitti.

Dengeli geçen üçüncü periyodun son 3,5 dakikasında oyun üstünlüğünü eline geçiren Fenerbahçe Beko, üst üste bulduğu basketlerle bitime 33 saniye kala farkı 11'e indirdi: 52-63. Beşiktaş, bu çeyreği 65-52 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte büyük heyecan yaşandı. Üçüncü periyodun sonlarında yakaladığı iyi oyunu bu bölüme de taşıyan Fenerbahçe, milli basketbolcu Onuralp Bitim'in kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, Horton-Tucker'ın serbest atış çizgisinden kaydettiği isabetlerle 37. dakikada farkı 7'ye indirdi: 69-76. Son bölümde bulduğu kritik basketlerle farkı yeniden açan Beşiktaş, sahadan 85-72 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

Savaşta gizli ittifak ifşa oldu! Netanyahu Arap ülkesini ziyaret etmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler

Putin'den dünyaya nükleer gözdağı
Firari komedyen Atalay Demirci yakalandı

Firari komedyen Atalay Demirci yakalandı
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

Vahşetin böylesi: Öldürdü, parçaladı, blenderden geçirdi!
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı

Doların yeni patronu belli oldu: Trump'ın adayı senatodan onay aldı

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü

Gören bir daha baktı: Yeni sahne kostümü ile sınırları zorladı!

Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak

Hastanede 130 çocuğu istismar etmiş