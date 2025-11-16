Haberler

Beşiktaş GAİN'den tarihe geçen inanılmaz başlangıç

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Beşiktaş GAİN'den tarihe geçen inanılmaz başlangıç Haber Videosunu İzle
Beşiktaş GAİN'den tarihe geçen inanılmaz başlangıç
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, Trabzonspor'u deplasmanda 98-84 mağlup etti. Beşiktaş, tarihinde ilk kez sezona 8'de 8 ile başladı.

  • Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 98-84 yendi.
  • Beşiktaş GAİN, tarihinde ilk kez 8 maçta 8 galibiyet alarak ligde liderliğini sürdürdü.
  • Trabzonspor, bu maçla birlikte 4. yenilgisini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Trabzonspor'u 98-84 yendi.

TARİHİNDE İLK KEZ 8'DE 8

Bu sonuçla tarihinde ilk kez 8'de 8 yapan siyah-beyazlı ekip, liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım ise 4'üncü yenilgisini yaşadı.

İLK DEVREDE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş GAİN, Berk Uğurlu, Mathews ve Brown'ın isabetli atışlarıyla 7-0'lık seri yakaladı. Trabzonspor, rakibine Hamm ve Berk Demir'le cevap vermek istese de Mathews ve Brown'ın etkili oyunuyla siyah-beyazlılar, ilk 5 dakikayı 14-4 önde bitirdi. Lemar, Dotson ve Yiğit Arslan'ın 3 sayılık atışlarıyla oyunda üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 31-15 önde tamamladı. İkinci periyotta Beşiktaş'ın Zizic ve Yiğit Arslan'la bulduğu sayılara Hamm ve Grant ile karşılık vermeye çalışan Trabzonspor, 17'nci dakikada farkı 10'a indirdi. Beşiktaş, oyunda isabetli atışlarını sürdürerek ilk devreyi 50-36 üstün bitirdi.

Beşiktaş GAİN'den tarihe geçen inanılmaz başlangıç

BEŞİKTAŞ YANINA YAKLAŞTIRMADI

Etkili oyununa devam eden siyah-beyazlılar, maçın üçüncü periyodunu 78-63 önde geçti. Karşılaşmanın son çeyreğinde Tinkle ve Taylor'ın sayılarıyla oyuna ortak olmaya çalışan bordo-mavililer, 34. dakikada farkı tekrar 10 sayıya kadar indirmeyi başarsa da siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 98-84 üstün ayrıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi

İstanbul'un göbeğindeki faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi

İstanbul'un göbeğindeki faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
İsrail ateşkese rağmen saldırdı

İsrail'i ateşkes de durduramıyor! Yine saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.