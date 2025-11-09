Beşiktaş Gain, Anadolu Efes'i Mağlup Ederek Nöbetçi Takım Olma Unvanını Sürdürdü

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı

BEŞİKTAŞ GAİN: Jonah Mathews 25, Conor Morgan 6, Ante Zizic 9, Devon Dotson 8, Yiğit Arslan 5, Anthony Brown 11, Berk Uğurlu 4, Ismael Kamagate 10, Vitto Brown

ANADOLU EFES: Ercan Osmani 18, Shane Larkin 6, Isaia Cordinier 8, Brice Dessert 12, Nick Weiler-Babb 3, Rolands Smits 7, PJ Dozier 10, Jordan Loyd 2, Şehmus Hazer 1, Kai Jones 2

1'İNCİ PERİYOT: 17-22

DEVRE: 31-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-55

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş Gain, Anadolu Efes'i 78-69 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında ligde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş Gain ile Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes ; ilk çeyreği 22-17, devreyi ise 35-31 önde kapattı. 3'üncü periyotta da rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar final periyoduna 55-49 önde girdi. Son çeyrekte savunma direncini arttıran Beşiktaş, rakibine sadece 14 sayı şansı verdi. Hücumda Mathews ile sonuca giden siyah-beyazlılar karşılaşmadan 78-69'luk galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş 7'de 7 yaparken, Anadolu Efes ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Beşiktaş Gain'den Jonah Mathews oldu.