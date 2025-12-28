Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 75-72 yenerek sezonun 13. maçında 13. galibiyetine ulaştı. Aliağa Petkimspor ise 8. yenilgisini aldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

Aliağa Petkimspor: Whittaker 5, Efianayi 7, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Floyd 4, Franke 18, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 8, Sajus 22

Beşiktaş GAİN: Mathews 21, Dotson 7, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 3, Zizic 15, Kamagate 4, Berk Uğurlu 10, Lemar 2, Canberk Kuş 1, Anthony Brown 7

1.? ?Periyot: 18-23

Devre: 41-37

3.? ?Periyot: 56-54

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor
