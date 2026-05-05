Aliağa Petkimspor: 81-69

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

BEŞİKTAŞ GAİN: Lemar 15, Berk Uğurlu 5, Anthony Brown 9, Yiğit Arslan 5, Morgan 12, Thomas 11, Dotson 9, Sertaç Şanlı 11, Vitto Brown 4

ALİAĞA PETKİMSPOR: Blumbergs 6, Whittaker 14, Efianayi 12, Floyd 7, Franke 15, Mustafa Kurtuldum 4, Sajus 11, Selim Şav, Emre Sonsırma, Flowers

1'İNCİ PERİYOT: 23-21

DEVRE: 43-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-50

5 FAUL: 38.44 Sajus (Aliağa Petkimspor)

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28'inci hafta erteleme maçında evinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 81-69 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş GAİN, 24'üncü galibiyetini elde etti. Aliağa Petkimspor ise 20'nci mağlubiyetini aldı.

