Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın sol uyluğunda gerilme ve kanama tespit edildi - Haberler

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Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın sol uyluğunda gerilme ve kanama tespit edildi

AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş'ta Umut Meraş'ın sol uyluğunda gerilme ve kanama tespit edildi

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandı.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçtiği ve oyuncunun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlandığı bildirildi.

Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

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