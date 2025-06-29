Beşiktaş Futbol Takımı'nda Sağlık Kontrolleri Tamamlanıyor

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Beşiktaş, yeni sezon öncesinde futbolcuları ve teknik ekibiyle birlikte Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçti. Kan tetkikleri ve çeşitli bölümlerde muayenelerin yapıldığı kontroller akciğer ve efor testleriyle sona erdi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yardımcı antrenör Mike Marsh, kaleci antrenörü Richard John Hartis ile futbolculardan Kerem Atakan Kesgin, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Joao Mario, Jonas Svensson, Keny Arroyo, Milot Rashica, Bakhtiyor Zainutdinov, Al Musrati ve Gedson Fernandes, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekip ve oyuncular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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