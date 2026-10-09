Beşiktaş Futbol Takımı, Kocaelispor maçı hazırlığını Italiano yönetiminde sürdürdü

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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve tam saha taktik organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA