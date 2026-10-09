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Beşiktaş Futbol Takımı, Kocaelispor maçı hazırlığını Italiano yönetiminde sürdürdü

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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, yarın yapılacak çalışmayla devam edecek.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve tam saha taktik organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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