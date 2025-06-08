Beşiktaş Fibabanka'dan Anadolu Efes'e 27 sayılık dev fark
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 2. maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'i 27 sayı farkla 97-70 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
SERİDE DURUM 1-1 OLDU
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Siyah-beyazlılar, Anadolu Efes'i 97-70 yenerek durumu 1-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı serinin üçüncü maçı 10 Haziran Salı günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
BEŞİKTAŞ'A PARA CEZASI
Bu arada Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka'ya 570 bin lira para cezası verdi. TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılara, Anadolu Efes ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar ile kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle toplam 570 bin lira para cezası uygulandı.
Kurul ayrıca Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 62 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.