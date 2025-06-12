Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i Mağlup Ederek Final Şansını Sürdürdü
Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 75-64 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Maçın en skorer oyuncusu Beşiktaş'tan Jonah Mathews oldu.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik
ANADOLU EFES: Larkin 13, Nwora 19, Dozier, Poirier, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 4, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2, Smits 6, Thompson 2
BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Allman 7, Mathews 25, Plavsic, Needham 8, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 3, Morgan 12, Sleva 8, Terry 10
1'İNCİ PERİYOT: 18-23
DEVRE: 37-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-55
5 FAUL: Derek Needham, Emanuel Terry ( Beşiktaş Fibabanka)
Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk olduğu Anadolu Efes'i 75-64 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.
Konuk ekip etkili başlayarak 23-18 önde kapadığı ilk periyodun ardından soyunma odasına da 42-37 önde gitti. Çekişmeli geçen 3'üncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı takım bu çeyreği de 55-52 önde tamamladı. Çekişmenin devam ettiği son periyodun sonlarında farkı çift hanelere taşımayı başaran Beşiktaş Fibabanka maçı 75-64 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi ve final şansını 5'inci ve son maça taşıdı.
Maçın en skorer ismi Beşiktaş adına 25 sayı üreten Jonah Mathews olurken, 5'inci maçı kazanan takım Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi olacak.