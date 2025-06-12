Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i Mağlup Ederek Final Şansını Sürdürdü

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Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 75-64 mağlup ederek seriyi 2-2'ye getirdi. Maçın en skorer oyuncusu Beşiktaş'tan Jonah Mathews oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

ANADOLU EFES: Larkin 13, Nwora 19, Dozier, Poirier, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 4, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2, Smits 6, Thompson 2

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Allman 7, Mathews 25, Plavsic, Needham 8, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 3, Morgan 12, Sleva 8, Terry 10

1'İNCİ PERİYOT: 18-23

DEVRE: 37-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-55

5 FAUL: Derek Needham, Emanuel Terry ( Beşiktaş Fibabanka)

Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk olduğu Anadolu Efes'i 75-64 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Konuk ekip etkili başlayarak 23-18 önde kapadığı ilk periyodun ardından soyunma odasına da 42-37 önde gitti. Çekişmeli geçen 3'üncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı takım bu çeyreği de 55-52 önde tamamladı. Çekişmenin devam ettiği son periyodun sonlarında farkı çift hanelere taşımayı başaran Beşiktaş Fibabanka maçı 75-64 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi ve final şansını 5'inci ve son maça taşıdı.

Maçın en skorer ismi Beşiktaş adına 25 sayı üreten Jonah Mathews olurken, 5'inci maçı kazanan takım Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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