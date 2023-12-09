Beşiktaş, Fenerbahçe'yi derbide konuk etti

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Tüpraş Stadyumu'nda konuk etti. Rıza Çalımbay'ın takımında 5 değişiklik yapıldı. Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, Quaresma ve Atiba'ya plaket verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın 11'inde 5 değişiklik yaparak Fenerbahçe derbisinde takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Colley, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Zaynutdinov ve Aboubakar'ın yerine Bailly, Amartey, Chamberlain, Rebic ve Cenk Tosun'u 11'de oynattı.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Çalımbay, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Bailly, Amartey ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada Necip Uysal, Chamberlain ve Gedson'u sahaya süren Çalımbay; hücum hattının sağında Muleka, solunda ise Rebic'i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

BAILLY 4 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığı atlatan Eric Bailly, ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev yapan Bailly, daha sonra sakatlığı nedeniyle 4 maçta forma giyememişti. Ligde; Başakşehir, Samsunspor ve Ankaragücü, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Club Brugge maçında görev alamayan deneyimle stoper, 4 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü.

NECİP BU KEZ ÖN LİBERO

Beşiktaş'ta takım kaptanı Necip Uysal, Fenerbahçe karşılaşmasında orta sahada görev aldı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük oranda savunmanın göbeğinde görev alan tecrübeli futbolcu, bu kez orta alanda forma giydi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında Bailly ve Amartey'i sahaya sürerken, Necip Uysal'a savunmanın hemen önünde görev verdi.

RIZA ÇALIMBAY 18 YIL SONRA DERBİDE

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, 6 bin 657 gün sonra Beşiktaş'ın başında bir derbi maçta görev yaptı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ardından göreve getirilen Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra Beşiktaş'ın başında bir derbide görev yaptı. Tecrübeli teknik adam, son olarak 2005-06 sezonunda iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın başında yer almıştı. 18 Eylül 2005 tarihinde oynanan derbide Çalımbay ve öğrencileri sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

YENİ YÖNETİMİN İLK MAÇI FENERBAHÇE DERBİSİ

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda göreve gelen Hasan Arat, derbi heyecanı yaşadı. 3 Aralık Pazar günü yapılan seçimde başkan olan Hasan Arat, siyah-beyazlı ekibin aynı gün Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada henüz başkan olmamıştı. Seçim sonuçlarının ardından başkan olan Hasan Arat, Beşiktaş Başkanı olarak ilk karşılaşmasına Fenerbahçe karşısında çıktı.

QURESMA VE ATIBA'YA PLAKET

Siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'u onurlandırdı. Başkan Hasan Arat, 2'nci Başkan Hüseyin Yücel ve geçtiğimiz Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı, iki futbolcuya plaket verdi. İki oyuncuda yoğun tezahüratlarla yeşil zeminde yer aldı.