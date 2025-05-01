Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Deplasmanda Yenmek İstiyor
Beşiktaş, 2002-2003 sezonundan beri yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı deplasman galibiyeti elde edemiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu hasreti sonlandırmayı hedefliyor. Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, lig üçüncülüğü hedefi için mutlak galibiyet peşinde.
Süper Lig'de yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu hasrete son vermek istiyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Lig üçüncülüğü hedefi için mutlak galibiyet hesapları yapan siyah-beyazlılar, Kadıköy'de yabancı teknik direktörler idaresinde 3 puan almakta ise zorlanıyor.
Son galibiyet Lucescu yönetiminde
Kartal, Süper Lig'de yabancı teknik direktörlerle Fenerbahçe'ye karşı son dış saha galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu'yla elde etti. 2 Şubat 2003 tarihindeki karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, daha sonra sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki 7 müsabakada kazanamadı.
Lucescu'nun, görev yaptığı dönemde deplasmandaki son Fenerbahçe maçı olan 2003-2004 sezonunda oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi. Jean Tigana ile ise iki kez (2005-2006 / 2006-2007) Fenerbahçe'nin misafiri olan Beşiktaş, sahadan 2-2 ve 0-0'lık skorlarla ayrıldı.
2010-2011'de Bernd Schuster yönetiminde 1-1'e razı olan siyah-beyazlılar, Portekizli çalıştırıcı Carlos Carvalhal'la ise 2-0 kaybetti. Beşiktaş, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünde de 2013-2014 sezonunda 3-3 berabere kaldığı Fenerbahçe'ye, 2014-2015'te 1-0 yenildi.
Kara Kartal'da bu süreçte teknik adamlık yapan isimlerden Del Bosque ile Valerien Ismael, Kadıköy'de maça çıkmazken, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst ise sarı-lacivertlilere karşı mücadele etme şansı bulamadı. - İSTANBUL