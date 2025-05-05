Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Deplasmanda 1-0 Yenerek Derbi Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ın, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmesi dış basında da geniş yer buldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, bu sezon bir derbi galibiyeti daha alırken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 8'e çıktı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere uluslararası basında da geniş yer buldu.

Marca: "Mourinho'nun Fenerbahçe'si rayından çıktı, Galatasaray Türkiye Ligi şampiyonluğuna yaklaştı"

Alvaro Morata'nın Galatasaray'ı, 2024-25 Türkiye Ligi şampiyonluğuna dört puan uzaklıkta. ve Fenerbahçe, İstanbul derbilerinden birinde Beşiktaş'a 0-1 yenildi. Şu anda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde... Türkiye Süper Ligi'nde alınması gereken 12 puan var.

Tuttomercato: "Mourinho'dan şampiyonluğa veda"

Süper Lig için, özellikle zirve yarışı açısından önemli bir akşam. Galatasaray'ın dünkü net galibiyetinin ardından Fenerbahçe'den beklenen cevap geldi. Mourinho'nun takımı, evinde Immobile'nin Beşiktaş'ına 1-0 mağlup oldu. Osimhen ve takım arkadaşlarını çok mutlu eden bir galibiyet, artık zirvedeler, rakiplerine karşı 8 puan fark var ve şampiyonluk giderek yaklaşıyor.

As: "Mourinho yelkenleri indiriyor, Morata şenlik ateşini yakıyor"

Mourinho maç boyunca bir kez bile gülmedi. Oyuncularının performansından oldukça rahatsız olan tecrübeli çalıştırıcı, maç sonunda Solskjaer'e soğuk bir şekilde sarıldıktan sonra herhangi bir yorumda bulunmadan soyunma odasından ayrıldı.

A Bola: "Eski Benficalı gol attı, Mourinho derbiyi kaybetti ve şampiyonluğa veda etti"

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluğa adeta veda etti. Jose Mourinho'nun ekibi, bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Ole Gunnar Solskjaer önderliğindeki takımda ise Gedson Fernandes ve Rafa belirleyici oldu. Jose Mourinho'nun takımı ligde hiç gol atamadı ve bu sezon da trend böyle oldu: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadığı beş maçta galibiyet alamadı.

O Jogo: "Şampiyonluk hayal"

Fenerbahçe'nin başındaki Jose Mourinho, Beşiktaş'ı konuk edip Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 kaybetti ve Türk futbol şampiyonluğundan fiilen elendi. - İSTANBUL